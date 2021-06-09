Дочка співачки Ані Лорак святкує день народження

Ані Лорак виховує єдину дочку Софію, яка народилася в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Сьогодні дівчинці виповнюється 10 років. Соня росте дуже творчою дитиною. За словами Кароліни, її дочка займається вокалом і живить велику пристрасть до театру.

Нещодавно Соня завела сторінку в Instagram, де публікує забавні ролики і свіжі фото. Нерідко в її блозі можна побачити і зіркову маму. Але цього разу дівчинка зробила добірку кадрів з батьком, передає Politeka.net. Напевно вона вирішила пізніше зробити окремий пост з фотографіями з мамою.

"З днем народження, моя любов", - написав у коментарях Мурат.

Приєднайся до привітань і шанувальники: "Малятко, Сонечка, з твоїм маленьким ювілеєм ✨ бажаю тобі щасливих миттєвостей, радості, вірних друзів, сонячного настрою і виконання всіх заповітних бажань! Нехай Мама і тато завжди будуть поруч, нехай дитинство буде яскравим і класним ☺ ти світла і добра девчоночка, залишайся такою і нехай кожен день дарує радість і щастя», «як все таки швидко летить час...@soniknomik, рости здоровою, красивою, щасливою. Нехай всі твої мрії збуваються і будь щаслива! 😘🤗😉Обіймати».

Відзначимо, не так давно стало відомо, що Мурат відправився в Росію до дочки, бажаючи привітати дитину з днем Народження і відзначити це свято з нею.

Як відомо, Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу офіційно розлучилися в кінці 2019 року. Прожили разом одні досить довго-дев'ять років у шлюбі. Кароліна подала на розлучення після того, як в ЗМІ опинилися кадри розваг Мурата з дівчатами в клубі.

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