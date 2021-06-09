Дочь певицы Ани Лорак празднует день рождения

Ани Лорак воспитывает единственную дочь Софию, которая родилась в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Сегодня девочке исполняется 10 лет. Соня растет очень творческим ребенком. По словам Каролины, ее дочь занимается вокалом и питает большую страсть к театру.

Недавно Соня завела страницу в Инстаграм, где публикует забавные ролики и свежие фото. Нередко в ее блоге можно увидеть и звездную маму. Но в этот раз девочка сделала подборку кадров с отцом, передает Politeka.net. Наверное она решила позже сделать отдельный пост с фотографиями с мамой.

«С днем рождения, моя любовь», - написал в комментариях Мурат.

Присоединись к поздравлениям и поклонники: «Малышка, Сонечка, с твоим маленьким юбилеем ✨ Желаю тебе счастливых мгновений, радости, верных друзей, солнечного настроения и исполнения всех заветных желаний! Пусть Мама и Папа всегда будут рядом, пусть детство будет ярким и классным 🎊 Ты светлая и добрая девчоночка, оставайся такой и пусть каждый день дарит радость и счастье», «Как все таки быстро летит время...@soniknomik , расти здоровой, красивой, счастливой. Пусть все твои мечты сбываются и будь счастлива! 😘🤗😉Обнимаю».

Отметим, не так давно стало известно, что Мурат отправился в Россию к дочери, желая поздравить ребенка с днем рождения и отметить этот праздник с ней.

Как известно, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись в конце 2019 года. Прожили вместе одни довольно долго – девять лет в браке. Каролина подала на развод после того, как в СМИ оказались кадры развлечений Мурата с девушками в клубе.

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