Українська співачка Тіна Кароль активно готується до концертів, запланованих на літо
Як передає Politeka.net, співачка візьме участь у фестивалі Atlas Weekend 2021, підготовка до якого вже йде повним ходом. У себе в мережі Кароль вирішила поділитися уривками з репетиції. Одним з хореографів, які готують артистці номер, став партнер Юлії Саніної по «Танцях з зірками» Дмитро Жук.
Як відомо, Тіна мала досвід роботи з Жуком під час шоу, коли танцювала разом з парою Саніної. Мабуть, робота виявилася комфортною і Кароль вирішила продовжити співпрацю з молодим хореографом.
На відео зірки розучували рухи. Видно було, що Кароль займається улюбленою справою. Артистка була одягнена в лосини, топ і вільну кофту. У коментарях артистці залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без колючих зауважень.
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"Яка ж Тіна трудяжка. Все під контролем, з однієї репетиції на іншу. Ще й новий альбом готує», «жінка з великої літери, трудоголік, Діва і просто красуня", "Тіна з таким важливим виглядом крутить задом і розмахує руками, як ніби звіт з органічної хімії здає). Більше легкості, дамочка!", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Кароль в короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "бісити всіх".
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