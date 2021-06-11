Українська співачка Тіна Кароль активно готується до концертів, запланованих на літо

Як передає Politeka.net, співачка візьме участь у фестивалі Atlas Weekend 2021, підготовка до якого вже йде повним ходом. У себе в мережі Кароль вирішила поділитися уривками з репетиції. Одним з хореографів, які готують артистці номер, став партнер Юлії Саніної по «Танцях з зірками» Дмитро Жук.

Як відомо, Тіна мала досвід роботи з Жуком під час шоу, коли танцювала разом з парою Саніної. Мабуть, робота виявилася комфортною і Кароль вирішила продовжити співпрацю з молодим хореографом.

На відео зірки розучували рухи. Видно було, що Кароль займається улюбленою справою. Артистка була одягнена в лосини, топ і вільну кофту. У коментарях артистці залишили масу приємних відгуків. Не обійшлося і без колючих зауважень.

"Яка ж Тіна трудяжка. Все під контролем, з однієї репетиції на іншу. Ще й новий альбом готує», «жінка з великої літери, трудоголік, Діва і просто красуня", "Тіна з таким важливим виглядом крутить задом і розмахує руками, як ніби звіт з органічної хімії здає). Більше легкості, дамочка!", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Кароль в короткому топіку і яскравій спідниці задала моду на літо: "бісити всіх".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль у відвертому купальнику відкрила сезон засмаги: "Не соромно перед сином?".

Також Politeka писала, що розкішні володіння Тіни Кароль під Києвом зняли з висоти: "Спортзал, басейн, міні-футбольне поле і...".