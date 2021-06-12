Погода в Україні 12 червня порадує жителів кількох регіонів по-справжньому комфортним теплом і, головне, без опадів
Іншим же слід запастити терпінням. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють "строкаті" вихідні з різкою зміною сонця на грозові хмари, передає Politeka.net.
Дощова погода, яку українці спостерігають на початку цього літа, переважно збережеться в найближчі вихідні, але при цьому, згідно з прогнозами експертів, 12 червня очікується невелике потепління.
Так, в суботу в Україні повітря прогріється до + 23-26 градусів вдень і +11-15 вночі. Пориви вітру сягатимуть 5-10 метрів в секунду.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Еллерт показав, як "Холостячка" Мішина виглядає вранці, без макіяжу і фільтрів: епічні кадри
Бабкін вирішив показати своє сімейство в повному складі, зустрівшись з Осадчою в Туреччині: фото
Тіло молодого українця знайшли за кордоном: "шукали 2 тижні"
Зарядка для телефону знищила квартиру в Одесі: наслідки пожежі показали на відео
Дощі пройдуть у всіх регіонах крім п'яти "щасливчиків": Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей і Криму. Дощі з грозами накриють Харківську, Полтавську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області.
Жителів Києва субота, 12 червня, порадує теплою погодою, яку синоптики називають комфортною. Вдень температура повітря буде в межах +24-26 градусів, вночі +13-15 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів в=на секунду, без опадів.
Раніше ми розповідали, за даними народного синоптика Леоніда Горбаня, літо цього року буде спекотним, але рясним дощами й грозами. Зокрема, спеку синоптик обіцяє на початку 20-х чисел, але вже 25, 26, 30 червня - задощитеме. З 23 червня і до кінця місяця — помірна тепла погода. Початок липня, прогнозує Горбань, буде дощовим, але з 4-го числа - прийде аномальна спека.
Нагадаємо, що дощі не на жарт атакують Україну, спека відступить: в які регіони нагряне негода.
Як повідомляла Politeka, Україна звільниться з полону негоди: куди прийде тепло першим.
Також Politeka писала, що циклон надовго влаштувався в Одесі: що буде з погодою 10 червня.