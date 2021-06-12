Погода в Україні 12 червня порадує жителів кількох регіонів по-справжньому комфортним теплом і, головне, без опадів

Іншим же слід запастити терпінням. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють "строкаті" вихідні з різкою зміною сонця на грозові хмари, передає Politeka.net.

Дощова погода, яку українці спостерігають на початку цього літа, переважно збережеться в найближчі вихідні, але при цьому, згідно з прогнозами експертів, 12 червня очікується невелике потепління.

Дощі пройдуть у всіх регіонах крім п'яти "щасливчиків": Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської областей і Криму. Дощі з грозами накриють Харківську, Полтавську, Луганську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську та Херсонську області.