Погода в Україні 10 червня знову зіпсує українцям настрій

Як повідомляє Politeka.net, згідно з даними Укргідрометцентру, грозові дощі і не думають залишати Україну. Зливи в перемішку з сонцем продовжать атакувати всі без винятку регіони. При цьому, в четвер буде спостерігатися зниження температури, викликане проливними дощами.

Так, у західних регіонах очікується 22-24 градуси тепла, хоча днем раніше температура там піднімалася до 26 градусів. Зливи з грозами йтимуть переважно вдень.

У Центрі температура теж опуститься до 22-24 градусів. Вночі очікується близько 12-14 градусів. У Києві вночі буде трохи тепліше-близько 13-15 градусів.

У східних областях проливні дощі практично не вплинуть на температуру. Там у четвер очікується близько 22-24 градусів. Найтепліше буде в Луганській області. Там температура підніметься до 23-25 градусів.

Найспекотніше 10 червня буде в південних регіонах. Дощі не зможуть зіпсувати настрій відпочиваючим, оскільки стовпчики термометра прогріються до 23-26 градусів.

Варто відзначити, що дощі затримаються в Україні ще надовго. Тільки 12 червня в декількох регіонах буде сонячно, без опадів. Більш менш дощі заспокояться тільки до 14 червня, але не у всіх областях.

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