Погода в Украине 10 июня снова подпортит украинцам настроение
Как сообщает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра, грозовые дожди и не думают покидать Украину. Ливни в перемешку с солнцем продолжат атаковать все без исключения регионы. При этом, в четверг будет наблюдаться снижение температуры, вызванное проливными дождями.
Так, в западных регионах ожидается 22-24 градуса тепла, хотя днем ранее температура там поднималась до 26 градусов. Ливни с грозами будут идти преимущественно днем.
В Центре температура тоже опустится до 22-24 градусов. Ночью ожидается около 12-14 градусов. В Киеве ночью будет немного теплее – около 13-15 градусов.
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В восточных областях проливные дожди практически не повлияют на температуру. Там в четверг ожидается около 22-24 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура поднимется до 23-25 градусов.
Жарче всего 10 июня будет в южных регионах. Дожди не смогут испортить настроение отдыхающим, поскольку столбики термометра прогреются до 23-26 градусов.
Стоит отметить, что дожди задержатся в Украине еще надолго. Только 12 июня в нескольких регионах будет солнечно, без осадков. Более менее дожди успокоятся только к 14 июня, но не во всех областях.
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