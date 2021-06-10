Погода в Украине 10 июня снова подпортит украинцам настроение

Как сообщает Politeka.net, согласно данным Укргидрометцентра, грозовые дожди и не думают покидать Украину. Ливни в перемешку с солнцем продолжат атаковать все без исключения регионы. При этом, в четверг будет наблюдаться снижение температуры, вызванное проливными дождями.

Так, в западных регионах ожидается 22-24 градуса тепла, хотя днем ранее температура там поднималась до 26 градусов. Ливни с грозами будут идти преимущественно днем.

В Центре температура тоже опустится до 22-24 градусов. Ночью ожидается около 12-14 градусов. В Киеве ночью будет немного теплее – около 13-15 градусов.

В восточных областях проливные дожди практически не повлияют на температуру. Там в четверг ожидается около 22-24 градусов. Теплее всего будет в Луганской области. Там температура поднимется до 23-25 градусов.

Жарче всего 10 июня будет в южных регионах. Дожди не смогут испортить настроение отдыхающим, поскольку столбики термометра прогреются до 23-26 градусов.

Стоит отметить, что дожди задержатся в Украине еще надолго. Только 12 июня в нескольких регионах будет солнечно, без осадков. Более менее дожди успокоятся только к 14 июня, но не во всех областях.

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