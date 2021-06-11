Погода в Украине 11 июня продолжит атаковать украинцев грозовыми дождями

Как передает Politeka.net, ливни с грозами уже стали привычными для украинцев, ведь начало лета было по-особенному дождливым. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, дожди задержатся в Украине еще надолго. Лишь в нескольких областях будет непродолжительное просветление, после чего осадки снова вернуться.

Как сообщали синоптики, лето 2021 года будет дождливым и жарким, поэтому украинцам стоит привыкать к такой капризной погоде.

В пятницу, 11 июня, в западных регионах снова начнет повышаться температура. Днем там ожидается примерно 23-25 градусов. Ночью температура будет колебаться в районе 11-14 градусов.

В Центре ожидается 22-25 градусов тепла. В Киеве столбики термометра прогреются до 23-25 градусов. Такая же погода будет и в восточных регионах, которые как и все остальные не смогут спастись от дождей.

Теплее всего, традиционно, будет в южных регионах. Там температура прогреется до 23-26 градусов. Ночью температура тоже будет комфортной – в районе 14-16 градусов. Несмотря на дожди, температура в море будет постепенно повышаться.

Добавим, что на лето 2021 года прогнозируют много ливней и бурь. Особенно сильно непогода будет бушевать в Украине в июле-августе.

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