Погода в Украине 12 июня порадует жителей нескольких регионов по-настоящему комфортным теплом и, главное, без осадков

Другим же следует запастить терпением. Синоптики Укргидрометцентра обещают “пестрые” выходные с резкой сменой солнца на грозовые тучи, передает Politeka.net.

Дождливая погода, которую украинцы наблюдают в начале этого лета, преимущественно сохранится в ближайшие выходные, но при этом, согласно прогнозам экспертов, 12 июня ожидается небольшое потепление.

лето, весна, люди, погода

Так, в субботу в Украине воздух прогреется до + 23-26 градусов днем и +11-15 ночью. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Популярные статьи сейчас

Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"

Эллерт показал, как "Холостячка" Мишина выглядит по утрам, без макияжа и фильтров: эпичные кадры

Всплыла новая информация о пропавшем офицере из Одессы: "Мог быть шпионом"

"Карантин надо продлевать": в Минздраве сделали срочное предупреждение

Сердце годовалой украинки перестало биться на руках у врачей: "Родители оставили на старших детей"
Показать еще

Дожди пройдут во всех регионах кроме пяти “счастливчиков”: Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областей и Крыма. Дожди с грозами накроют Харьковскую, Полтавскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области.

Жителей Киева суббота, 12 июня, порадует теплой погодой, которую синоптики называют комфортной. Днем температура воздуха будет в пределах +24-26 градусов, ночью +13-15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, без осадков.

Ранее мы рассказывали, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, лето в этом году будет жарким, но изобилующим дождями и грозами. В частности, жару синоптик обещает в начале 20-х чисел, но уже 25, 26, 30 июня — снова пойдут дожди. С 23 июня и до конца месяца — умеренная теплая погода. Начало июля, прогнозирует Горбань, будет дождливым, но с 4-го числа - придет аномальная жара.

Напомним, что дожди не на шутку атакуют Украину, жара отступит: в какие регионы нагрянет непогода.

Как сообщала Politeka, Украина освободится из плена непогоды: куда придет тепло первым.

Также Politeka писала, что циклон надолго обосновался в Одессе: что будет с погодой 10 июня.