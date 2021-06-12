Погода в Украине 12 июня порадует жителей нескольких регионов по-настоящему комфортным теплом и, главное, без осадков

Другим же следует запастить терпением. Синоптики Укргидрометцентра обещают “пестрые” выходные с резкой сменой солнца на грозовые тучи, передает Politeka.net.

Дождливая погода, которую украинцы наблюдают в начале этого лета, преимущественно сохранится в ближайшие выходные, но при этом, согласно прогнозам экспертов, 12 июня ожидается небольшое потепление.

Дожди пройдут во всех регионах кроме пяти “счастливчиков”: Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областей и Крыма. Дожди с грозами накроют Харьковскую, Полтавскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области.