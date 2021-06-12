Погода в Украине 12 июня порадует жителей нескольких регионов по-настоящему комфортным теплом и, главное, без осадков
Другим же следует запастить терпением. Синоптики Укргидрометцентра обещают “пестрые” выходные с резкой сменой солнца на грозовые тучи, передает Politeka.net.
Дождливая погода, которую украинцы наблюдают в начале этого лета, преимущественно сохранится в ближайшие выходные, но при этом, согласно прогнозам экспертов, 12 июня ожидается небольшое потепление.
Так, в субботу в Украине воздух прогреется до + 23-26 градусов днем и +11-15 ночью. Порывы ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.
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Дожди пройдут во всех регионах кроме пяти “счастливчиков”: Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областей и Крыма. Дожди с грозами накроют Харьковскую, Полтавскую, Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую и Херсонскую области.
Жителей Киева суббота, 12 июня, порадует теплой погодой, которую синоптики называют комфортной. Днем температура воздуха будет в пределах +24-26 градусов, ночью +13-15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, без осадков.
Ранее мы рассказывали, по данным народного синоптика Леонида Горбаня, лето в этом году будет жарким, но изобилующим дождями и грозами. В частности, жару синоптик обещает в начале 20-х чисел, но уже 25, 26, 30 июня — снова пойдут дожди. С 23 июня и до конца месяца — умеренная теплая погода. Начало июля, прогнозирует Горбань, будет дождливым, но с 4-го числа - придет аномальная жара.
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