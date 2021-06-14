Актриса і співачка Дженніфер Лопес під час фотосесії на пляжі не посоромилася показати фігуру

Актриса, співачка, продюсер і з недавніх пір власниця власного косметичного бренду не бажає зупинятися на досягнутих цілях. Саме тому Лопес береться за всілякі шоу і проекти, готує концерти і влаштовує різні рекламні зйомки.

Особливою популярністю серед фанатів Дженніфер користуються не постановочні кадри, зроблені на зйомках тієї чи іншої продукції. Наприклад, не так давно Лопес знімалася на пляжі, показуючи цілу серію нарядів для прогулянки влітку з друзями або просто для відпочинку на пляжі.

Увагу приділили шанувальники і кадрам без обробки. У бежевому купальнику з вирізом на спині і бюсті Лопес виглядала максимально природно. Її фігура виглядала натурально і без фотошопу цілком реалістично. Але навіть так 51-річна знаменитість змогла здивувати підтягнутими формами, гладкою шкірою і вдалим засмагою.

Раніше фотограф зловив актрису в різних ракурсах на прогулянці після тренування, тим самим продемонструвавши її м'язисті форми у всій красі.

"Розкішний. Хороша робота, Джей", "ми занадто далеко від її спортзалу" ," в спортзал з сумкою за 300k! Дійсно!!!", "Чарівна як обличчям, так і зі спини - ти, як завжди, чудова", " Вау!! Ось це міць! Казково, як завжди!", "Від такої кількості вправ її ноги стають дуже худими внизу", - відповідають в мережі.

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