Актриса и певица Дженнифер Лопес во время фотосессии на пляже не постеснялась показать фигуру

Актриса, певица, продюсер и с недавних пор владелица собственного косметического бренда не желает останавливаться на достигнутых целях. Именно поэтому Лопес берется за всевозможные шоу и проекты, готовит концерты и устраивает различные рекламные съемки.

Особенной популярностью среди фанатов Дженнифер пользуются не постановочные кадры, сделанные на съемках той или иной продукции. К примеру, не так давно Лопес снималась на пляже, показывая целую серию нарядов для прогулки летом с друзьями или просто для отдыха на пляже.

Внимание уделили поклонники и кадрам без обработки. В бежевом купальнике с вырезом на спине и бюсте Лопес смотрелась максимально естественно. Ее фигура выглядела натурально и без фотошопа вполне реалистично. Но даже так 51-летняя знаменитость смогла удивить подтянутыми формами, гладкой кожей и удачным загаром.

Ранее фотограф поймал актрису в различных ракурсах на прогулке после тренировки, тем самым продемонстрировав ее мускулистые формы во всей красе.

"Великолепная. Хорошая работа, Джей", "Мы слишком далеко от ее спортзала", "В спортзал с сумкой за 300K! Действительно!!!", "Обаятельна как лицом, так и со спины - ты, как всегда, восхитительна", "Вау!! Вот это мощь! Сказочно, как всегда!", "От такого количества упражнений ее ноги становятся очень худыми внизу", - отвечают в сети.

Напомним, что 51-летняя Лопес в купальнике с вырезом до талии задала "жару" на пляже

Как сообщала Politeka, 51-летняя Лопес в купальнике с вырезами поразила фигурой, сняв себя на пляже

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