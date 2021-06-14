Відома українська телеведуча і співачка, зірка " Орел і решка" Регіна Тодоренко у власний день народження отримала сумну звістку

Зараз Регіна перебуває на відпочинку разом з сином і мамою, де весь час вивчає курортну зону і розважає сина в незвичайних парках з динозаврами. Сьогодні зірка планувала влаштувати сімейний щасливий день і святкування 31-річчя.

Однак зовсім недавно, прямо з ранку святкування Тодоренко отримала сумну звістку. Як виявилося, свято зірки затьмарилося новиною про смерть дідуся Альоші. Ще сонна Регіна за столом з похмурим виразом обличчя поділилася з фанатами своїми переживаннями.

"Шкода, що слідом за хорошими новинами приходять і погані. Мені складно підібрати слова, і я не впевнена, що вони взагалі потрібні. Спочивай з миром, дідусь Альоша", - написала Тодоренко.

Причому за годину до цього Регіна ще не знала про те, що трапилося і виклала традиційний вітальний пост:

"31 рік. Так багато звершень...навіть не описати словами, яке яскраве і насичене життя я встигла прожити. Спасибі всім, хто подорожував зі мною всі ці роки. Нас пов'язують дивовижні пригоди, і ми самі їх створювали, загадували і втілювали в життя. Сьогодні я загадую ще одне заповітне бажання і починаю нову главу своєї книги життя. Так, це може бути непросто, але я готова пройти цей шлях до самої вершини».

Фанати також привітали зірку:

"З днем народження, красуня!!! Сяй!!!!тобі все під силу!!!; З днем народження, Регіна!! нехай все буде чудово; З Днем Народження! Ви дивовижна ! happy birthday; скільки мудрості в всього лише 31!; З днем народження 😍 здоров'я і всіх благ ❤ ❤ ️з Днем народження, Регіна! Ти прекрасна, продовжуй діяти і надихати інших людей".

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