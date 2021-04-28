Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая перебралась в РФ, рассказала о сложностях материнства

Регина Тодоренко из Одессы, которая стала известной благодаря тревел-шоу "Орел и Решка", а потом вышла замуж за российского певца Влада Топалова и уехала строить карьеру в России, часто делится моментами из жизни.

Так, совсем недавно в своем Іnstagram телеведущая выложила новые снимки со своим сыном и рассказала, что чувствует, когда болеет ее ребенок, передает Politeka.net.

"Я - плохая мать😭 В моменты, когда ребёнок болеет, чувствую себя ужасно 😞. Хочется освободить малыша и забрать всю боль себе! Меня, прям, накрывает из-за того, что сейчас я не рядом, а в 1000ах километров от дома. И даже не могу приобнять нашу крошку. Гипертрофированное чувство вины снова одолевает, а внутренний голос орет: "Это ты не уследила! Надо больше времени проводить с ребёнком😩", - пишет Тодоренко.

По словам телеведущей, в такие моменты в кадре перед камерой, где искренне нужно чему-то порадоваться или удивиться, она хочет рыдать.

Также Регина добавила, что в сложных ситуациях на помощь, как супермен всегда прилетает муж.

Напомним, Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".

Как сообщала Politeka, Неизлечимо больная Тодоренко из "Орла и решки" впервые показала последствия недуга: "Как у Майкла Джексона".

Также Politeka писала, что Тодоренко сразу после Дженнифер Лопес заговорила о разводе прямо в отпуске: "Так огорчил меня...".