Певица Регина Тодоренко заговорила о разводе после того, как узнала о распаде пары Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

После того, как певица и актриса Лопес рассталась со своим будущим супругом Алексом Родригесом, новость об этом всполошила весь шоу-бизнес. Не была исключением и Тодоренко, которая увлекается творчеством исполнителньицы.

Находясь на отдыхе, она решила заговорить о разводе, о том, как сохранить семью и как теперь она живет с Топаловым с их непростыми характерами:

«Развод #Jlo и Алекса Родригеса так огорчил меня, ведь наблюдая за их жизнью, продолжаешь верить в волшебство и сказочную ЛЮБОВЬ! Мне так жаль 😢, что они больше не вместе, но во мне живет надежда за воссоединение их семьи», - написала Регина.

Также она заговорила о свидании с Топаловым: «Наверное в такие моменты влюбленность утихает и сменяется бытом. Но вот безграничная любовь, дружба. доверие, настоящая близость возникают спустя годы, пройдя вместе 🔥, 💧 и медные 🎺 », - заключила ведущая.

Фанаты сразу ответили:

«Мур дорогая !!) с весной; Видео до мурашек; Быт многое меняет, но любовь с годами (если она настоящая) должна только крепнуть м становиться мудрее;Класс! Любви вам) вы классные!);; Регина, Вы меня вдохновляете, я даже не знаю как можно быть таким светлым, добрым человеком; Верила в бабочки в животе».

До этого Регина предстала с розовыми волосами, в коротеньком "воздушном" платье кремового оттенка. На одном из фото звезда широко улыбнулась. Оказывается, Тодоренко решила поставить себе брекеты и отнюдь не по причине эстетики. Звезда объяснила, зачем это сделала.

"Брекеты в 30 лет - это увлекательнейший аттракцион) Многие спрашивают: «Зачем с идеальной улыбкой брекеты?» Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и тд, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта. А неправильная эксплуатация приводит к последствиям, которые, к сожалению, иногда очень сложно корректировать", - поделилась Регина.