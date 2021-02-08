Известная телеведущая Регина Тодоренко, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" впечатлила новым образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала фото, которое вызвало настоящую бурю эмоций у поклонников. Регина позировала для фото в черном прозрачном платье, под которым виднелся черный лифчик. На голове у нее красовалась черная шляпка, а волосы звезды вдруг стали розовыми. Эта перемена привела в восторг артистку, удивив ее поклонников.

«Не ожидала от себя такой шалости. Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе). Как вам образ от 1 до 10? Спасибо, мои чародейки», - подписала фото Тодоренко.

В комментариях поклонники стали высказывать свое мнение по поводу резкой перемены во внешности кумира. Стоит отметить, что прическа понравилась далеко не всем.

«Мне не нравится, не идёт вам», «Кайф», «Прикольный парик», «Ну просто вау», «По-моему париком уже никого не удивишь», «Мне не очень нравится, простите...но посмотреть на себя другую, это классно», «На Оксану Самойлову похожа)», «Шляпа не в тему) а так очень даже ничего», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" устроила сыну опасные развлечения: "Регина, детей надо беречь!".

Ранее Politeka информировала, что бесстыжая Тодоренко в невидимых трусах показала, как развлекается в отпуске: «Экстремальная мамаша».

Также портал Politeka писал, что раздетая Тодоренко из «Орла и решки» обескуражила отдыхом с двумя малышами: "Второй ребёнок откуда?".