Известная телеведущая Регина Тодоренко, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" впечатлила новым образом
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм телеведущая опубликовала фото, которое вызвало настоящую бурю эмоций у поклонников. Регина позировала для фото в черном прозрачном платье, под которым виднелся черный лифчик. На голове у нее красовалась черная шляпка, а волосы звезды вдруг стали розовыми. Эта перемена привела в восторг артистку, удивив ее поклонников.
«Не ожидала от себя такой шалости. Но как же это весело и увлекательно наблюдать за собой в новом образе). Как вам образ от 1 до 10? Спасибо, мои чародейки», - подписала фото Тодоренко.
В комментариях поклонники стали высказывать свое мнение по поводу резкой перемены во внешности кумира. Стоит отметить, что прическа понравилась далеко не всем.
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«Мне не нравится, не идёт вам», «Кайф», «Прикольный парик», «Ну просто вау», «По-моему париком уже никого не удивишь», «Мне не очень нравится, простите...но посмотреть на себя другую, это классно», «На Оксану Самойлову похожа)», «Шляпа не в тему) а так очень даже ничего», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" устроила сыну опасные развлечения: "Регина, детей надо беречь!".
Ранее Politeka информировала, что бесстыжая Тодоренко в невидимых трусах показала, как развлекается в отпуске: «Экстремальная мамаша».
Также портал Politeka писал, что раздетая Тодоренко из «Орла и решки» обескуражила отдыхом с двумя малышами: "Второй ребёнок откуда?".