Екс-ведуча "Орла і решки", співачка Регіна Тодоренко поділилася пікантними фото з відпустки
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію знімків, на яких позувала без одягу. Регіна сиділа в ліжку, прикрившись білими простирадлами. Її засмагле тіло ідеально гармоніювало з білосніжною постіллю. Найпікантніше Регіна прикрила, тому шанувальникам довелося милуватися оголеними плечами і зоною декольте. Волосся зірка зібрала в пучок, щоб змістити акценти на солодкі вигини.
«У цьому пості я хочу висловити подяку людині, яка допомогла нам знайти житло на Балі, врахувала кожне прохання, тк для мене дуже важливо, щоб будинок був безпечний для дітей, а їх у нас зараз двоє, ще й різновікові(1.3 і 2.1)», - зазначила Тодоренко.
Розповніла Пугачова ошелешила видом під ручку з екс-чоловіком Корольовою: "Стільки років разом..."
Сердитий Еллерт відчитав "Холостячку" Мішину на публіці, кадри перепалки: "Мінус п'ятнадцять..."
Полякова публічно "заплювала" Тіну Кароль, Лободу і Ані Лорак, скандальне відео: "Бісить мене..."
"Місяць не дожив до 59": обірвалося життя зірки російських серіалів та фільмів
Скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "Всі учасниці відмовилися..."
У коментарях красуні залишили масу відгуків. Не обійшлося і без критики.
«Регіна здрастуйте! Я не зрозуміла) друга дитина звідки? Я щось пропустила?)», "Яка природна краса", "бл*ха вам 30, виглядаєте на 45", "Регіночка ви диво природи! Така природна і натуральна!", "яка ж ти красива без мейка. Так, що відкинь цю ідею з брекетами, натуральна красуня від природи", " Регіна, ви дуже жіночна, красива.... Приємно дивитися на таку красу", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Тодоренко з "Орла і решки" влаштувала синові небезпечні розваги:" Регіна, дітей треба берегти!".
Як повідомляла Politeka, мокра Тодоренко ощасливила чоловіка, повторивши за Дорофєєвою, запаморочливий кадр: "всі закохані зобов'язані...".
Також Politeka писала, що роздягнена Регіна Тодоренко показала свою "проблему", засмущавши видом в спальні: "Це жах".