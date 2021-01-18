Екс-ведуча "Орла і решки", співачка Регіна Тодоренко поділилася пікантними фото з відпустки

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію знімків, на яких позувала без одягу. Регіна сиділа в ліжку, прикрившись білими простирадлами. Її засмагле тіло ідеально гармоніювало з білосніжною постіллю. Найпікантніше Регіна прикрила, тому шанувальникам довелося милуватися оголеними плечами і зоною декольте. Волосся зірка зібрала в пучок, щоб змістити акценти на солодкі вигини.

«У цьому пості я хочу висловити подяку людині, яка допомогла нам знайти житло на Балі, врахувала кожне прохання, тк для мене дуже важливо, щоб будинок був безпечний для дітей, а їх у нас зараз двоє, ще й різновікові(1.3 і 2.1)», - зазначила Тодоренко.

У коментарях красуні залишили масу відгуків. Не обійшлося і без критики.

«Регіна здрастуйте! Я не зрозуміла) друга дитина звідки? Я щось пропустила?)», "Яка природна краса", "бл*ха вам 30, виглядаєте на 45", "Регіночка ви диво природи! Така природна і натуральна!", "яка ж ти красива без мейка. Так, що відкинь цю ідею з брекетами, натуральна красуня від природи", " Регіна, ви дуже жіночна, красива.... Приємно дивитися на таку красу", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тодоренко з "Орла і решки" влаштувала синові небезпечні розваги:" Регіна, дітей треба берегти!".

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