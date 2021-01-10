Відома телеведуча Регіна Тодоренко, зірка "Орла і Решки", показала, як проводить час з дитиною

На фото красуня здалася в сукні і пов'язці на голові. Зірка присіла, щоб тримати маленького синочка. Сім'я гуляла по зоопарку і вирішила подивитися на ігуан. Ящірки були не зовсім поруч і нічого не заважало їх помацати. Про те пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Прекрасні ігуани, як же ми вас любимо! Михайло Владиславович весь час хоче погодувати всіх тварин і погладити, деяких навіть хотів смикати за хвіст зі словами: «а можна за хвіст ігуани потриматися». Ох, приходити говорити гірку правду маленькому чоловічкові про те, що це приваблива Рептилія може відкусити палець. І навіть це не діє на бажання доторкнутися до тварини, адже пальців «цілих 10,, а ще є на ногах»! Одного точно не шкода! Чим ви аргументуєте, що чіпати незнайоме тварина небажано? (Навіть якщо це дворова собака)", - повідомила зірка.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Навіщо ризикувати?", "Треба мамі зробити перелякане обличчя))", " інстинкт самозбереження ні хто не відміняв...", "Регіночка, ви супер", " не чіпати екзотичних тварин, реально ,не знаєш реакцію, дитину потрібно берегти, навіть домашня тварина може вкусити і подряпати, занести інфекцію, навіщо? Регіна, дітей треба берегти... і себе теж!"

Повідомлялося, що співачка і ведуча з "Орла і решки" Регіна Тодоренко і її "здувся" бюст неслабо схвилювали публіку.

Уважні користувачі помітили, що у Тодоренко раптово "пропав" бюст - мовляв, раніше красуня полонила апетитними формами, а тепер на їх місці нічого немає. Фоловери настільки жарко обговорювали пропажу, що Регіна зірвалася.

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