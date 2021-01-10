Известная телеведущая Регина Тодоренко, звезда "Орла и Решки", показала, как проводит время с ребенком

На фото красотка показалась в платье и повязке на голове. Звезда присела, чтобы держать маленького сыночка. Семья гуляла по зоопарку и решила посмотреть на игуан. Ящерицы были не совсем рядом и ничего не мешало их потрогать. Об том пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Прекрасные игуаны, как же мы вас любим! Михаил Владиславович все время хочет покормить всех животных и погладить, некоторых даже хотел дергать за хвост со словами: «А можно за хвост игуаны подержаться». Ох, приходить говорить горькую правду маленькому человечку о том, что это привлекательная рептилия может откусить палец. И даже это не действует на желание прикоснуться к животному, ведь пальцев «целых 10,, а ещё есть на ногах»! Одного точно не жалко! Чем вы аргументируете, что трогать незнакомое животное нежелательно? (Даже если это дворовая собака)", - сообщила звезда.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Зачем рисковать?", "Надо маме сделать испуганное лицо))", "Инстинкт самосохранения ни кто не отменял...", "Региночка, вы супер", "Не трогать экзотических животных, реально ,не знаешь реакцию, ребенка нужно беречь, даже домашнее животное может укусить и поцарапать,занести инфекцию, зачем? Регина, детей надо беречь... и себя тоже!"

Сообщалось, что певица и ведущая из "Орла и решки" Регина Тодоренко и ее "сдувшийся" бюст неслабо взволновали публику.

Внимательные пользователи заметили, что у Тодоренко внезапно "пропал" бюст - мол, ранее красотка пленяла аппетитными формами, а теперь на их месте ничего нет. Фоловеры настолько жарко обсуждали пропажу, что Регина сорвалась.

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