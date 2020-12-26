Популярная украинская ведущая Регина Тодоренко подразнила фанатов, показавшись в едва заметном купальнике на пляже
Как рассказывает Politeka, фотографии знаменитость разместила у себя в Instagram.
Так, на фотографии Тодоренко предстала перед фанатами в облегающем купальнике, демонстрируя аппетитные формы в практически невидимом купальнике. При этом красотка нежно улыбается в кадр, одаривая поклонников безупречной улыбкой.
А поскольку кадры ведущая разместила в карусели Сторис, фанаты Тодоренко были лишены возможности что-либо сказать о безупречной фигуре кумира.
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До этого мы рассказывали, что известная украинская ведущая и звезда «Орла и решки» Регина Тодоренко впечатлила роскошнім образом в белом с необычным цветом волос
После того, как знаменитость сыграла свадьбы с российским певцом Владом Топаловым, она перебралась жить в Россию и теперь все активнее вливается в местный шоу-бизнес.
На этот раз ведущая посетила юбилей «Русского радио» и поделилась в Инстаграм кадрами с красной дорожки.
Напомним, Тодоренко из «Орла и Решки» в образе знойной брюнетки впечатлила позой и видом: «Дали жару…».
Как сообщала Politeka, скромница Тодоренко ошеломила резкой сменой внешности, звезду не узнают: «Настоящая Клеопатра».
Также Politeka писала, что Тодоренко кардинально сменила имидж, озадачив новым "безумием" на голове.