Співачка та ведуча "Орла і решки" Регіна Тодоренко поділилася яскравими враженнями з публікою

Як передає Politekа.net, 30-річна зірка опублікувала свіжий кадр у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком, співаком Владом Топаловим.

Промоклі через бризки водоспаду, Регіна і Влад цілувалися, позуючи на кам'яній брилі. Співачка була в бежевому монокіні, блиснувши апетитною фігуркою.

У підписі Тодоренко закликала всіх закоханих повторити цей "подвиг".

"#kantolampo - цей каскадний водоспад неможливо обійти стороною!!! Особливо закохані зобов'язані заїхати для фото сюди! Вхід - 20 тис. рупій з людини. Всього 5 хвилин спускатися по слизьких сходах, пандуса для колясок немає, та й з дітками туди не рекомендую їхати, якщо тільки малюки у вас не в слінгу або ергорюкзаку)", - підписала фото зірка.

Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене:

"Красаааа 😍"

"Як ви зробили таке живе фото 👍"

"Як заворожує 🤩"

"Шалено красивий водоспад, ваші ноги Регіна🔥"

"🔥 Класні, красиві і щасливі!!! Вогонь!"

"Я залипла на цій гіфці!😃 Як красиво!👍"

"Виглядає красиво. Але плагіат походу"

"Як божественно, я б тряслася від страху там 😂"

Примітно, що в цьому ж місці кілька днів тому побувала співачка Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом. Парочка так само стояла на скелі й жарко цілувалася.

"Це Вова, я і водоспад Kanto Lampo 🤍", - лаконічно підписала кадр Надя.

"❤фантастика❤"; "ми теж тут були 😍 в живу дух захоплює! Фото не передає звичайно", - коментували користувачі.

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