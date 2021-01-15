Відома телеведуча Регіна Тодоренко, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" вразила пікантними витівками під час відпустки

Як повідомляє Politeka.net, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото, зроблене в будиночку на екзотичному курорті Балі. Красуня розташувалася перед камерою в негліже і прикрилася лише білосніжною ковдрою в спальні, схоже, дівчина навіть не одягла бюстгальтер. Ймовірно, вона позбулася одягу через спеку, адже сіла спиною до працюючого вентилятора.

"Я люблю посміхатися в усі 32🦷, але зовсім скоро мені належить Весела екзекуція-брекети😁. Ось хочу отримати у вас (у тих, хто носив брекети) консультацію, яку конструкцію краще встановлювати, які мінуси, чи є дискомфорт і додаткова морока з чищенням?",- поцікавилася ведуча в описі.

Користувачі соцмережі почали обговорювати посмішку Регіни Тодоренко, деякі спробували відрадити її від неприємної процедури в коментарях:

"Все ж ідеально, навіщо?))) або ми чогось не бачимо)"; " а хіба Ваша посмішка не ідеальна зараз?"; "Забудь про шашлики 👍 👍 👍 твоя їжа банани або щось схоже на них ))"; "красивим навіть брекети - на-віч 🔥"; "з ідеальною посмішкою будете потім виблискувати😍"; "брекети-це жах 😩 🙈 для мене було так, але це в будь-якому випадку варто того!"; "Краще не треба. У Вас і так все в порядку!!!?"; "Ти красуня!))) я одна з перших! Перший раз!!! Регіна я тебе обожнюю!!!!!!!! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ захоплююся!!!! Теж люблю посміхатися в усі 32!!!".

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