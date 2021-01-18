Экс-ведущая "Орла и решки", певица Регина Тодоренко поделилась пикантными фото с отпуска

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию снимков, на которых позировала без одежды. Регина сидела в кровати, прикрывшись белыми простынями. Ее загорелое тело идеально гармонировало с белоснежной постелью. Самое пикатное Регина прикрыла, поэтому поклонникам пришлось любоваться обнаженными плечиками и зоной декольте. Волосы звезда собрала в пучок, чтобы сместить акценты на сладкие изгибы.

«В этом посте я хочу выразить благодарность человеку, который помог нам найти жильё на Бали, учел каждую просьбу, тк для меня очень важно, чтобы дом был безопасен для детей, а их у нас сейчас двое, ещё и разновозрастные(1.3 и 2.1)», - отметила Тодоренко.

В комментариях красотке оставили массу отзывов. Не обошлось и без критики.

«Регина здравствуйте! Я не поняла)второй ребёнок откуда? Я что-то пропустила?)», «Какая естественная красота», «бл*ха вам 30, выглядите на 45», «Региночка Вы чудо природы! Такая естественная и натуральная!», «какая же ты красивая без мейка. Так, что отбрось эту идею с брекетами, натуральная красотка от природы», «Регина, Вы очень женственная, красивая.... Приятно смотреть на такую красоту», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" устроила сыну опасные развлечения: "Регина, детей надо беречь!".

Как сообщала Politeka, мокрая Тодоренко осчастливила мужа, повторив за Дорофеевой, головокружительный кадр: "Все влюбленные обязаны...".

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