Відома телеведуча і співачка Регіна Тодоренко, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" вразила екстремальними витівками на відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Тодоренко опублікувала фото, на якому ловила хвилю. Жінка була одягнена в синю кофту для купання і невидимі труси. Здалеку здавалося, що Регіна і зовсім забула надіти плавки. Телеведучій вдалося зловити хвилю, чому вона була невимовно рада.

"Я - екстремальна матуся) Часто мені пишуть: "Подумай про сина". Так я ось і думаю, що моя безстрашність, пристрасть до вивчення чогось нового (нехай іноді небезпечного) обов'язково допоможе в майбутньому розвинути в Михайла такі важливі для чоловіка якості, як сміливість, хоробрість і вміння ризикувати", - зазначила зірка.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів. Не обійшлося і без критики.

"Ризикувати життям найбільша дурість", "Фуф, здалося", «дивний вибір плавок", "Ре, ти класна. Що тут ще сказати", "Той випадок коли мама хоробріше тата)», «не обов'язково скакати, як олень, щоб твої діти тебе поважали», - пишуть користувачі Мережі.

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Нагадаємо, що безрозсудна Тодоренко ледь не загинула на очах у чоловіка, з'явилися кадри: "залишилася б там помирати".

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