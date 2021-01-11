Екс-ведуча "Орла і решки" та співачка Регіна Тодоренко налякала публіку несподіваним зізнанням
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала на дошці для серфінгу.
Як відомо, зараз Регіна відпочиває разом з чоловіком, співаком Владом Топаловим і дворічним сином Майклом на Балі.
Але тихий сімейний відпочинок, мабуть, не для Тодоренко. Знаменитість захоплюється екстримом - вже не один рік вона намагається приборкати стихію океану на дошці. Правда, не завжди все проходить гладко.
Співачка зізналася, що поки у неї замало досвіду, адже займатися серфінгом їй вдається тільки три тижні за рік, під час відпустки, але вона не покидає думки все ж підкорити високу хвилю, незважаючи на нещасний випадок, який міг закінчитися куди сумніше.
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"Вчора я трохи тонула 😬. Я - вічний серф-учень, так як займаюся всього раз на рік по 3 тижні... Найчастіше, я не справляюся з деякими хвилями (1,5 м і вище). І навіть починаю панікувати, якщо на мене обрушується стіноподібна тонна води. Так і вчора було! Я в черговий раз потрапила в моторошне месево🙈 😆, коли прийшов сет незнайомих мені і неприборканих хвиль. А з моєю дошкою складно проходити такі занурювання. Слава Богу, в якийсь момент вистачило мізків повернутися в безпечний простір океану. Рік тому я б залишилася там помирати", - поділилася подробицями Регіна.
Співачка зізналася, що не перестала боятися води після цього випадку, але й покидати серфінг також не збирається.
"Думаю, у мене безліч безстрашних фоловерів (моя бабуся сказала б «безвідповідальних»😁), які йдуть на зустріч зі своїм страхом, чи не так?",- підсумувала Тодоренко, здивувавши публіку рішучістю.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Ти потрібна своїй дитині, пам'ятай про це"
"Не правда, Регіна. Ви, останнім часом, що-небудь, як скажете)) А я, скажу, як ваша бабуся - це безвідповідальність. Що б йти ламати голову, для початку потрібно дві речі. Перше, це заняття з інструктором, друге - досвід, отриманий на заняттях. Жарти жартами, але інстинкт самозбереження, так би мовити, ніхто не відміняв і відповідальність перед близькими теж"
"Ой, не потрібно Регіна, і правда не потрібно - у тебе велика відповідальність за сина та чоловіка - ти їм потрібна❤️"
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