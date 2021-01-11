Экс-ведущая "Орла и решки" и певица Регина Тодоренко напугала публику неожиданным признанием

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала на доске для серфинга.

Как известно, в настоящий момент Регина отдыхает вместе с мужем, певцом Владом Топаловым и двухлетним сыном Майклом на Бали.

Но тихий семейный отдых, видимо, не для Тодоренко. Знаменитость увлекается экстримом - уже не один год она пытается обуздать стихию океана на доске. Правда, не всегда все проходит гладко.

Певица призналась, что пока у нее маловато опыта, ведь заниматься серфингом ей удается только три недели в году, во время отпуска, но она не покидает мысли все же покорить высокую волну, несмотря на несчастный случай, который мог окончиться куда печальнее.

"Вчера я чуть-чуть тонула 😬. Я - вечный серф-ученик, так как занимаюсь всего раз в год по 3 недели... Зачастую, я не справляюсь с некоторыми волнами (1,5м и выше). И даже начинаю паниковать, если на меня обрушивается стенообразная тонна воды. Так и вчера было! Я в очередной раз попала в жуткое месево🙈😆, когда пришел сет незнакомых мне и необузданных волн. А с моей доской сложно проходить таковые заныривания. Слава Богу, в какой-то момент хватило мозгов вернуться в безопасное пространство океана. Год назад я бы осталась там помирать", - поделилась подробностями Регина.

Певица призналась, что не перестала бояться воды после этого случая, но и бросать серфинг также не собирается.

"Думаю, у меня множество бесстрашных подписчиц (моя бабушка сказала бы «безответственных» 😁), которые идут на встречу со своим страхом, не правда ли?", - подытожила Тодоренко, изумив публику решительностью.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ты нужна своему ребенку, помни об этом"

"Не правда, Регина. Вы, в последнее время, что-нибудь, как скажете)) А я, скажу, как ваша бабушка - это безответственность. Что бы идти ломать голову, для начала нужно две вещи. Первое, это занятие с инструктором, второе - опыт, полученный на занятиях. Шутки шутками, но инстинкт самосохранения, так сказать, никто не отменял и ответственность перед близкими тоже"

"Ой, не нужно Регина, и правда не нужно - у тебя большая ответственность за сына и мужа- ты им нужна❤️"

Напомним, Тодоренко из "Орла и решки" после несчастья на отдыхе с сыном поразила новым фото

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