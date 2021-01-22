Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко, звезда тревел-шоу «Орел и Решка» впечатлила экстремальными шалостями на отдыхе

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тодоренко опубликовала фото, на котором ловила волну. Женщина была одета в синюю кофту для купания и невидимые трусы. Издалека казалось, что Регина и вовсе забыла надеть плавки. Телеведущей удалось словить волну, чему она была несказанно рада.

«Я - экстремальная мамаша) Часто мне пишут: «Подумай о сыне». Так я вот и думаю, что мое бесстрашие, страсть к изучению чего-то нового (пускай иногда опасного) обязательно поможет в будущем развить в Михаиле такие важные для мужчины качества, как смелость, храбрость и умение рисковать», - отметила звезда.

В комментариях артистке оставили массу приятных слов. Не обошлось и без критики.

«Рисковать жизнью самая большая глупость», «Фуф, показалось», «Странный выбор плавок», «Ре, ты классная. Что тут ещё сказать», «Тот случай когда мама храбрее папы)», «Не обязательно скакать, как олень, чтоб твои дети тебя уважали», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Тодоренко устроила пикантную фотосессию в кровати.

Напомним, что безрассудная Тодоренко едва не погибла на глазах у мужа, появились кадры: "Осталась бы там помирать".

Как сообщала Politeka, раздетая Тодоренко из «Орла и решки» обескуражила отдыхом с двумя малышами: "Второй ребёнок откуда?".

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