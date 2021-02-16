Экс-ведущая "Орла и решки", певица Регина Тодоренко сообщила о новом ЧП с сыном

Как пишет Politeka.net, подробностями она поделилась у себя в Инстаграм.

По словам Тодоренко, день влюбленных у нее превратился в апокалипсис.

«В секунду наш Медвежонок стал пунцового цвета с отёкшим лицом 😩🥺. Конечно, же мы мигом поехали в больницу. Оказалось, какая-то реакция на орех. Самонадеянности моей нет предела: мне казалось, что рацион сына настолько разнообразный, от парочки кедровых орешков ничего не случится, но....увы», - рассказала телеведущая.

Тодоренко призналась, чточувствует себя очень растеряно и не отказалась бы от помощи.

"После таких ситуаций я мечтаю регулярно посещать курс для родителей с множеством специалистов, которые будут осуществлять психологическую поддержку, чтоб не сойти с ума от стресса, и расскажут о тонкостях физического и ментального развития на каждом этапе взросления ребёнка", - написала она.

Поклонники стараются поддержать телеведущую.

«Боже, Региночка, пусть поправляется», «Господи, бедный Миша», «Бедный Миша, пусть поправляется быстрее», «Самое лучшее, это расслабиться и не ждать, что что-то должно случиться. Чего боитесь то и притягиваете. От всего не застрахуешься и соломку везде не постелешь, чтобы было не больно падать. А если, вдруг, что либо случается надо не паниковать, а быть сконцентрированным, собранным и мыслить адекватно», - пишут в комментариях.

Напомним, ранее маленький сын Регины Тодоренко пострадал во время отдыха в Индонезии.

Майкл угодил в больницу из-за того, что ударился головой о бортик бассейна, удирая от нее.

Напомним, что раздетая Тодоренко из "Орла и решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальне: "Это ужас".

Как сообщала Politeka, Тодоренко из «Орла и решки» наделала шуму резкой сменой имиджа: «Не ожидала от себя…».

Также Politeka писала, что бесстыжая Тодоренко в невидимых трусах показала, как развлекается в отпуске: «Экстремальная мамаша».