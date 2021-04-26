Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая перебралась в РФ, появилась перед всеми в весьма странном образе для шоу "Маска"

Регина Тодоренко из Одессы, которая получила широкую известь благодаря тревел-шоу «Орел и Решка», а потом вышла замуж за российского певца Влада Топалова и уехала строить карьеру в России, не скрывает, что ей нравится производить впечатление и удивлять публику. И надо сказать ей это удается.

Так, совсем недавно в своем Инстаграм телеведущая выложила новые снимки в образе мексиканской художницы Фриды Кало, которые подготовили для нее стилисты шоу "Маска", выходящее на российком ТВ, передает Politeka.net.

Регина попозировала в белом платье из легкой ткани, с венком на голове, который больше напоминает траурный, а также со сросшимися на переносице бровями.

Телеведущая дополнила свой образ красной помадой и бисерным колье, что не прошло мимо внимания поклонников, которые назвали его ужасным.

Вместо восхищений на Регину обрушилась волна хейта.

"Регина, мы тебя уже потеряли (((",

"Ужас",

"Почему вас так стали делать, как клоун, вы же красивая женщина???....",

"Брови писссдос.Уже перебор с образами😢",

"Что там курят стилисты 😂😂😂",

"Образ так себе.....особеннннно на голове😂",

"Необязательно на себя такие образы примерять,природа и так постаралась! Регине другие надо-фильтры!!", - пишут в сети.

Напомним, Неизлечимо больная Тодоренко осталась без волос, поразив кадрами: "Такой меня еще никто не видел".

Как сообщала Politeka, Неизлечимо больная Тодоренко из "Орла и решки" впервые показала последствия недуга: "Как у Майкла Джексона".

Также Politeka писала, что Тодоренко сразу после Дженнифер Лопес заговорила о разводе прямо в отпуске: "Так огорчил меня...".