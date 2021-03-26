Певица и артистка Регина Тодоренко, которая недавно сообщила о неизлечимом заболевании, показала, как изменилась ее внешность

Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-ведущая "Орла и решки" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм новое видео. С приходом весны она решила поэкспериментировать с внешностью. (Чтобы посмотреть - проскролльте вниз).

Тодоренко решила изменить прическу.

«Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад! В 7 лет перед школой мне сделали стрижку каре, и то одной из причин стали вши 😆, которых легче вычесывать из коротких волос) И вот вчера я поняла, что пришло время, я готова к переменам», - рассказала телеведущая.

На видео Тодоренко собственноручно состригает часть волос.

«Для меня было важно самой сделать этот шаг. Кто-то позволяет себе меняться каждый месяц, а я иногда после подстригания кончиков плакала в туалете 😂😂😂, а один раз у меня даже случилась истерика, когда мастер убрал не 2см, а 5🙈», - призналась она.

Финальный результат стрижки Тодоренко не показала. Только заинтриговала еще больше.

«Результат я покажу вам чуть позже, но такой меня ещё никто не видел. Сегодня утром, проходя мимо зеркала, я очень удивилась, увидев новую себя) Весна - время перемен», - подчеркнула Регина.

Напомним, недавно Тодоренко призналась, что у нее неизлечимая болезнь – витилиго, из-за чего на коже есть светлые пятна, которые не загорают.

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