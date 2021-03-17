Певица Регина Тодоренко сообщила о своем заболевании
Как передает Politeka.net, 30-летняя экс-ведущая "Орла и решки" опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм сторис, в котором назвала свой диагноз.
«Друзья мои, забыла вам сказать, у меня же есть какая-то неизлечимая болезнь, которую сегодня я буду лечить. Смотрите», - сказала артистка и показала свою ногу.
«Неизлечимая, но я все же пытаюсь ее устранить. Извините за волосатые ноги. Я просто бодипозитивна», - добавила она.
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«Вот здесь у меня такое белое пятно. Вы сейчас его видите. Мы будем сюда вкалывать плазму. Ну, с Богом», - сказала Регина.
Врач отметила, что будет не очень приятно. При этом Тодоренко ответила, что она медитирует. Телеведущая отметила, что не чувствовала боли от уколов.
«Я могу быть, как модель известная, у которой тоже витилиго, правильно? И вообще, у всех великих людей была эта болезнь, даже у Майкла Джексона. Вот так» - не теряет оптимизма телеведущая.
Недавно Тодоренко решила поставить себе брекеты и отнюдь не по причине эстетики.
"Брекеты в 30 лет - это увлекательнейший аттракцион) Многие спрашивают: «Зачем с идеальной улыбкой брекеты?» Друзья, эстетический вопрос меня интересует меньше всего, в первую очередь необходимо избежать проблем с шеей, спиной и тд, ведь наше физическое развитие начинается с полости рта. А неправильная эксплуатация приводит к последствиям, которые, к сожалению, иногда очень сложно корректировать", - поделилась Регина.
Напомним, что раздетая Тодоренко из "Орла и решки" показала свою "проблему", засмущав видом в спальне: "Это ужас".
Как сообщала Politeka, Тодоренко из «Орла и решки» наделала шуму резкой сменой имиджа: «Не ожидала от себя…».
Также Politeka писала, что бесстыжая Тодоренко в невидимых трусах показала, как развлекается в отпуске: «Экстремальная мамаша».