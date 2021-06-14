Известная украинская телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко в собственный день рождения получила печальное известие

Сейчас Регина находится на отдыхе вместе с сыном и мамой, где все время изучает курортную зону и развлекает сына в необычных парках с динозаврами. Сегодня звезда планировала устроить семейный счастливый день и празднование 31-летия.

Однако совсем недавно, прямо с утра празднества Тодоренко получила печальное известие. Как оказалось, праздник звезды омрачился новостью о кончине дедушки Алеши. Еще сонная Регина за столом с мрачным выражением лица поделилась с фанатами своими переживаниями.

«Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят и плохие. Мне сложно подобрать слова, и я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша», - написала Тодоренко.

Причем за час до этого Регина еще не знала о случившемся и выложила традиционный поздравительный пост:

«31 годик. Так много свершений…даже не описать словами, какую яркую и насыщенную жизнь я успела прожить. Спасибо всем, кто путешествовал со мной все эти годы. Нас связывают удивительные приключения, и мы сами их создавали, загадывали и воплощали в жизнь. Сегодня я загадываю ещё одно заветное желание и начинаю новую главу своей книги жизни. Да, это может быть непросто, но я готова пройти этот путь до самой вершины».

Фанаты также поздравили звезду:

«С днём рождения, красотка!!! Сияй!!!!тебе все под силу!!!; С днём рождения, Регина!! пусть все будет замечательно; С Днём Рождения! Вы удивительная ! happy birthday; Сколько мудрости в всего лишь 31!; С днем рождения 😍 здоровья и всех благ 🙏❤️С Днём рождения, Регина! Ты прекрасна, продолжай действовать и вдохновлять других людей».

Напомним, что Тодоренко из "Орла и решки" похвасталась новым свершением в России, повторив за Бузовой: "Иногда сложно…".

Как сообщала Politeka, Тодоренко из "Орла и решки" излила душу о происходящем в семье: "Я плохая мать".

Также Politeka писала, что Тодоренко из "Орла и решки" жестко раскритиковали из-за нового образа на съемках шоу "Маска": "Уже перебор".