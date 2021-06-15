Відомий український продюсер і репер Потап заінтригував шанувальників кадрами, на яких опинився в ліжку з невідомою красунею
Зараз артист готується до випуску нового кліпу на пісню «Екзорцизм» і активно заманює фанатів в соцмережах. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram він поділився коротким трейлером з фрагментами з майбутнього музичного відео.
У нарізці кадри змінюються дуже швидко, тому розглянути конкретні деталі складно. Проте можна помітити, що в кліпі крім Потапа присутня якась жінка, і це явно не його дружина – Настя Каменських. На одній зі сцен вони навіть миготять в ліжку.
Судячи з затемнених кадрів, кліп буде дуже атмосферним. Багато шанувальників залишили під відео позитивні коментарі. Втім, знайшлися і ті, хто поцікавився, як до такого відео поставиться дружина артиста.
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"Льоша ти диво)) кліп вже зацікавив мене", "вмієте зацікавлювати», "заворожуюче", "дуже чекаємо", "Потап говорив, що присвятив альбом дружині, дивно бачити його знімається з іншою дівчиною в постільних сценах. Цікаво, Каменських "приємно" на це дивитися?",- пишуть люди.
Пізніше Потап опублікував новий пост, в якому показав себе в саду, засадженому кактусами. На фото артист приставив долоню до чола і вдивлявся кудись вдалину.
"Подивися на майбутнє!",- підписав знімок репер.
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