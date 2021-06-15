Відомий український продюсер і репер Потап заінтригував шанувальників кадрами, на яких опинився в ліжку з невідомою красунею

Зараз артист готується до випуску нового кліпу на пісню «Екзорцизм» і активно заманює фанатів в соцмережах. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram він поділився коротким трейлером з фрагментами з майбутнього музичного відео.

У нарізці кадри змінюються дуже швидко, тому розглянути конкретні деталі складно. Проте можна помітити, що в кліпі крім Потапа присутня якась жінка, і це явно не його дружина – Настя Каменських. На одній зі сцен вони навіть миготять в ліжку.

Судячи з затемнених кадрів, кліп буде дуже атмосферним. Багато шанувальників залишили під відео позитивні коментарі. Втім, знайшлися і ті, хто поцікавився, як до такого відео поставиться дружина артиста.

"Льоша ти диво)) кліп вже зацікавив мене", "вмієте зацікавлювати», "заворожуюче", "дуже чекаємо", "Потап говорив, що присвятив альбом дружині, дивно бачити його знімається з іншою дівчиною в постільних сценах. Цікаво, Каменських "приємно" на це дивитися?",- пишуть люди.

Пізніше Потап опублікував новий пост, в якому показав себе в саду, засадженому кактусами. На фото артист приставив долоню до чола і вдивлявся кудись вдалину.

"Подивися на майбутнє!",- підписав знімок репер.

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