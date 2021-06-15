Известный украинский продюсер и рэпер Потап заинтриговал поклонников кадрами, на которых оказался в постели с неизвестной красоткой

Сейчас артист готовится к выпуску нового клипа на песню «Экзорцизм» и активно завлекает фанатов в соцсетях. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм он поделился коротким трейлером с фрагментами из будущего музыкального видео.

В нарезке кадры сменяются очень быстро, поэтому рассмотреть конкретные детали сложно. Тем не менее можно заметить, что в клипе помимо Потапа присутствует некая женщина, и это явно не его жена – Настя Каменских. На одной из сцен они даже мелькают в постели.

Судя по затемненным кадрам, клип будет очень атмосферным. Многие поклонники оставили под видео положительные комментарии. Впрочем, нашлись и те, кто поинтересовался, как к такому видео отнесется супруга артиста.

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«Лёша ты чудо)) Клип уже заинтересовал меня», «Умеете заинтересовывать», «Завораживающе», «Очень ждем», «Потап говорил, что посвятил альбом жене, странно видеть его снимающимся с другой девушкой в постельных сценах. Интересно, Каменских «приятно» на это смотреть?», - пишут люди.

Позже Потап опубликовал новый пост, в котором показал себя в саду, засаженном кактусами. На фото артист приставил ладонь ко лбу и вглядывался куда-то вдаль.

«Посмотри на будущее!», - подписал снимок рэпер.

Напомним, Потап при сыне разговорился об "очень интересных" отношениях с Дорофеевой: "Надя - ракета".

Как сообщала Politeka, Потап бросился спасать планету, Каменских поделилась своей гордостью : «У Леши есть особый дар…».

Также Politeka писала, что Настя Каменских выдала, что общего у Потапа с ее покойным отцом: "Не зря говорят...".