Українська актриса, зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко заворожила видом в червоній сукні

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці «Дизель шоу» в Instagram з'явився кадр з 38-річною зіркою. Актриса розляглася на диванчику, продемонструвавши ефектне декольте. Червона сукня підкреслила витончену фігурку стрункої Булітко.

"Висипатися стала як немовля", - Вікторія Булітко захопилася гіпнозом. Актриса "Дизель Студіо" @bulitka поділилася зі своїми підписниками в Instagram, як позбулася хронічного недосипу", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники актриси залишили масу захоплених відгуків.

"Ти просто дивовижна", «Наша красуня, живчик», «небезпечна справа гіпноз ну його на...", "Яка мила Віка в червоній сукні. Булочка з корицею. Я не знаю як гіпноз. Віка теж писала, що все-таки стрьомно. Я б спробував медитацію", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Вікторія Булітко поскаржилася на готель в Миколаєві. Актриса зазначила, що о 8 ранку її розбудив місцевий оркестр, який грає під вікнами її номера на вихідних. Музиканти розбудили Булітко, не давши актрисі як слід виспатися. Зірка постала на кадрах сонною в ліжку, без макіяжу і зачіски.

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