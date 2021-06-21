Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника Христина захопила сімейними фото

Як передає Politeka.net, дружина ведучого» Холостяка " і Холостячки» поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram.

Христина зображена поруч зі своїми батьками.

"Я - Татова донька ❤️ Для кожної дівчинки, тато - особлива людина, яка показує, як чоловік повинен любити її. Мені тато завжди був опорою, підтримкою і показав, яким має бути ідеальний люблячий чоловік та батько. За цими критеріями я уже уявляла свого майбутнього чоловіка! Неймовірно, але багато-хто каже, що мій тато та коханий дуже зовнішньо схожі між собою 😄😄😄 Татку, люблю тебе! Ти у нас дуже крутий дідусь! Хлопці передають вітання! Будь нам здоровий і завжди усміхайся", - написала вона.

Фото викликало бурхливу реакцію мережі.

"Копія Мамуля", "кожен раз дивлюся, і завжди думаю, що це Гришина мама", «які милі сімейні фото😍 У щасливих батьків щасливі діти», «дійсно, Татова», «Ваша сім'я чудова, так ваш чоловік дуже схожий з вашим татом, я спочатку подумала, що це ви невістка, а не дочка», "дуже хороша сім'я", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що ведучий "Холостяка" Решетник з дружиною розслабилися на вулиці в халатах:"і нехай весь світ почекає".

Як повідомляла Politeka, ведучий "Холостяка" Решетник розчулив сімейним фото з дружиною і трьома синами:»приклад для наслідування".

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