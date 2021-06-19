Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник показал свою семью на прогулке

Как передает Politeka.net, 37-летний Решетник является одним из самых известных ведущих и дикторов в Украине. Он начинал свою карьеру на «Первом национальном», после чего работал на всех ключевых телеканалах. Сейчас Решетник занят на самых рейтинговых проектах СТБ.

Григорий Решетний находит время не только для работы. Ведущий давно и счастливо женат - его супруг зовут Кристина, она младше мужа на 6 лет. Свадьба состоялась 10 октября 2010 года.

Пара воспитывает трех сыновей: семилетнего Ивана и трехлетнего Дмитрия и Александра, которому еще нет года.

На новом фото – вся семья в сборе.

«На прогулке со своими любимыми», – подписал кадр Григорий.

«Повезло Вашей жене❤️ Четыре мужика в семье 😍», «Владельцы трех сокровищ», «Классная семья», «Просто восхищаюсь вами. Вы – пример для подражания», «Такие чудесные! Будьте счастливы и здоровые», «Супер семейка», «Какие вы крутые», «Прекрасная семья», «Как же парни подросли», «Супер семья. Так держать», - пишут в комментариях.

Напомним, что ведущий "Холостяка" Решетник похвастался красоткой-женой в платье с полупрозрачной юбкой: "Со своей королевой".

Также Politeka писала, что ведущий "Холостяка" Решетник влюбил в себя фанаток нарядом с иголочки: "Глядя на вас, хочется…".

А еще Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой расслабились на улице в халатах: "И пусть весь мир подождет".