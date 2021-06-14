Телеведущий Григорий Решетник показал необычное фото в красивой локации

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проект "Холостяк" и вел "Холостячку" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге очаровательное фото, на котором позирует в красивой цветочной локации.

На новом снимке Григорий появился в стильном образе – он стоит в цветочной фотозоне в модном черном костюме с иголочки с белоснежной рубашкой и черной бабочкой. Дополняют образ лакированные темные ботинки и несменная лучезарная улыбка. Решетник не подписал свою фотографию, но из хэштегов можно догадаться, что телеведущий побывал на свадьбе.

Поклонники тут же принялись активно обсуждать новое фото звездного красавчика, засыпая его комплиментами в комментариях к публикации. "Григорий, вы как обычно красавчик. Так держать. Глядя на вас, хочется мужа в костюм нарядить. Такое лёгкое праздничное настроение навеваете", "Самый любимый ведущий", "Гриша, вы красавчик, как всегда, выглядите супер!", "Фото супер", "Какой же вы красавчик", "Наш Гриша", "Зовите меня просто Бонд, Джеймс Бонд!", "Какой красивый", "Красавчик, как всегда", "Классный", - пишут восторженные поклонники.

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