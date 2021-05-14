Ведущий популярных украинских шоу «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник сбежал от детей, чтобы провести время только с женой

Как сообщает Politeka.net, Григорий и Кристина Решетники поделились в своих Инстаграм трогательными постами, в которых показали, как соскучились по времени, проведенному наедине друг с другом.

Как известно, семейная пара воспитывает троих сыновей, младшему из которых не исполнилось еще и года. Очевидно, что воспитание и уход за мальчиками требует много времени, поэтому супруги редко остаются только вдвоем.

Однако, в конце рабочей недели им удалось выкроить такой момент. На новых фото Решетник с женой показали, как едут куда-то в машине. Они сидят рядом и буквально светятся от счастья, демонстрируя радостные улыбки.

«Когда выехали вдвоем. Без детей. Без колясок. Без всего. И как мы раньше жили без этого?))) Лет так 10 назад», - подписала фото Кристина.

Она уточнила, что за двумя детьми присматривает бабушка. А Решетник сопроводил свой пост тегом со словами: «когда дети еще в садике, в школе и с бабушкой».

Подписчики пары тут же отреагировали на пост.

«Это бабушка всех троих смотрит? Супер бабушка», «Какие вы красивые вместе. Похожи очень», «Вы просто молодцы!», «Какие вы счастливые…вау…вдохновляете», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кристина показала яркий момент из их с мужем отдыха на Мальдивах.

На новом фото Кристина позирует на роскошном пляже. Красотка стоит на белом песке, демонстрируя свой романтичный пляжный образ.

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