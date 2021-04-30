Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, показал украинцам себя нового

Как информирует Politeka.net, телеведущий отправился с женой Кристиной и тремя сыновьями на отдых. Новым кадром с солнечных Мальдив Решетник поделился на своей странице в Іnstagram и ошарашил изменениями. Оказывается, Гриша решил поэкспериментировать со своей внешностью и сбрил свою фирменную бороду.

"Добрый день, ну что, вы готовы к премьере? Тогда, встречайте, специально для вас Григорий Решетник без бороды. Родные не узнают, жена говорит, где муж, но раз в году можно", - поделился Григорий ощущениями после бритья.

Ведущий "Холостяка" показал видео, как он со своей красоткой-женой гуляют по белому песку и удивил новым имиджем.

"Good Morning 🙀✌️", - написал он под видео, добавив личный хештег Гриша без бороды.

Отметим, изменения во внешности ведущего вызвали просто восторг и массу эмоций.

"Как в мультике « А Вашу маму и тут и там показывают» :-)".

"Одразу +10кг)) але чому б ні))".

" Гарный мужчинка 😍🔥❤️👏".

"Гриша вам так пасує без бороди!!!🙌👏".

"На Кобзона похож 😂😂😂😂😂".

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