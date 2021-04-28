Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, отправился на отдых с семьей

Известно, что ведущий состоит в браке с красоткой-Кристиной с 2010 года и пара воспитывает троих сыновей, сообщает Politeka.net. Так, у супругов несколько лет назад родились Иван и Дмитрий, а в 2020-ом - малыш Александр.

На днях большое семейство отправилось на отдых на Мальдивы. Счастливые родители показывают себя и своих детей во всей красе.

Кристина продемонстрировала стройную фигуру, и это несмотря на три перенесенные беременности. Красотка позировала в зеленом купальнике возле бассейна, вытянув руку вверх.

"Горячая мамочка", - подписала фото жена телеведущего.

За пять часов публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев. Пользователи сети оценили по достоинству фигуру матери троих детей.

"Ваууу 🔥 ну это @vogueparis 👏", "А это вообще законно иметь такую фигурку с тремя детками ?)😍", "Кристина, Вы шикарная девушка, мама, жена😍", "Хорошо выглядите, как для мамы 3х деток 😍", "Великолепная форма! Хороший пример для других женщин. 🔥🔥🔥👏😍", "Как вам удается иметь такую фигуру после трех родов? Это генетика или заниматься спортом регулярно в зале?".

Позже Кристина опубликовала еще одно фото в другом, более ярком купальнике. Жена Григория Решетника сделала селфи, направив телефон на зеркало.

"Мальдивская девушка", - написала она и тоже собрала комплименты.

"👏👏👏👏 вы в отличной форме", "горячая мама", - написали пользователи сети.

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