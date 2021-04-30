Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, похвастался одним из своих талантов

Телеведущий отправился с женой Кристиной и тремя сыновьями на отдых. Новым кадром с солнечных Мальдив Решетник поделился на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

Ведущий «Холостяка» показал фото своей-красотки жены.

«А вы знали, что я еще и фотограф? Я всегда говорил: талантливый человек - талантлив во всем», - написал он.

Отметим, стройная фигура женщины, которая родила троих детей вызвала просто восторг.

«Мама 3 деток - восхищение», «Такая фигура😍 после трёх родов🔥», «Да и модель прекрасная», «Модель просто шик», «И эта красавица родила столько детей!!!!какая прекрасная!!!здоровья вам и вашим деткам», «Красотка с великолепной фигурой», «Супер девочка, я в восторге», «Я в шоке, мамочка троих, просто ОГОНЬ, наверное ведьма😂😂😂😂😂.Отличное фото», - восхищаются женщиной.

Также отреагировали фолловеры Решетника на его хвастовство.

«А скромный какой , сам себя не похвалишь никто и не похвалит», «Это потому Григорий, что у Вас своя супер-модель, а то кто его знает, какие фотки получились бы», «Вы как всегда о себе любимом - очень скромно😂😂😂. А талантливый вы, потому что жена у вас красивая», - пишут в комментариях.

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