Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, Кристина, умилила кадрами с ребенком
Как известно, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, нет еще и полугода. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики - вот с кого нужно брать пример всем "Холостякам" - частенько пишут у Решетника в микроблоге.
В своем новом посте Кристина показала результаты фотосессии с младшим сыном, передает Politeka.net. Девушка держала маленького Сашу на руках, искренне улыбаясь в камеру. Примечательно, что и мама, и сын были одеты в практически одинаковые наряды - в черно-белую полоску.
"Оделись, не сговариваясь)) Как вам #familylook? ⚓️⛵️", - подписала фото жена Решетника.
Пользователи оценили кадры. Некоторые заметили, что малыш - копия отца:
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"😍 класс 🙌🏼"
"Мамусин 😍"
"Невероятные 🔥❤️😍"
"Саша маленькая копия Гриши. Красивенькие..."
"Ну, хорошенькие и мама и сыночек"
"Эти ноги в тапочках - милота ❤️"
"Ох и Сашуня🤗"
"Класс, такой взрослый здесь 😍🔥как быстро подрос"
Ранее мы рассказывали, Решетник недавно вернулся с отпуска, который провел на Мальдивах. Компанию ему составило все его шумное семейство. Ведущий похвастался, какими "черными" они оттуда вернулись, показав фото с женой и младшеньким.
"Пока старшие братья постепенно привыкают к учебным графикам, наш маленький тусовщик всегда с нами 🕺🏻😁🥳", - говорится в подписи.
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