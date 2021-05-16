Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, Кристина, умилила кадрами с ребенком

Как известно, 37-летний Решетник и его 31-летняя возлюбленная счастливы в браке уже 10 лет. За это время у пары родилось трое детей, и все мальчики. Самому младшему, которого назвали Сашей, нет еще и полугода. Григорий с Кристиной часто делятся семейными кадрами в Инстаграм, вызывая восторг у публики - вот с кого нужно брать пример всем "Холостякам" - частенько пишут у Решетника в микроблоге.

В своем новом посте Кристина показала результаты фотосессии с младшим сыном, передает Politeka.net. Девушка держала маленького Сашу на руках, искренне улыбаясь в камеру. Примечательно, что и мама, и сын были одеты в практически одинаковые наряды - в черно-белую полоску.

"Оделись, не сговариваясь)) Как вам #familylook? ⚓️⛵️", - подписала фото жена Решетника.

Пользователи оценили кадры. Некоторые заметили, что малыш - копия отца:

"😍 класс 🙌🏼"

"Мамусин 😍"

"Невероятные 🔥❤️😍"

"Саша маленькая копия Гриши. Красивенькие..."

"Ну, хорошенькие и мама и сыночек"

"Эти ноги в тапочках - милота ❤️"

"Ох и Сашуня🤗"

"Класс, такой взрослый здесь 😍🔥как быстро подрос"

Ранее мы рассказывали, Решетник недавно вернулся с отпуска, который провел на Мальдивах. Компанию ему составило все его шумное семейство. Ведущий похвастался, какими "черными" они оттуда вернулись, показав фото с женой и младшеньким.

"Пока старшие братья постепенно привыкают к учебным графикам, наш маленький тусовщик всегда с нами 🕺🏻😁🥳", - говорится в подписи.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник изменился до неузнаваемости, удивив даже супругу: "На Кобзона похож"

Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник показал жену в купальнике, вызвав зависть: «И эта красавица родила столько детей»