Отпуск ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника с семьей подошел к концу. Шоумен показал, какими они вернулись с Мальдив

Как передает Politeka.net, 37-летний ведущий опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал вместе с женой Кристиной и младшим из троих сыновей - пятимесячным Сашей.

Григорий держал малыша на руках. Выражение лица ребенка с удивленными большими глазками - бесценно. В глаза сразу же бросается еще одна деталь: все трое очень загорелые, даже самый младший. Мальдивской солнце, видимо, не щадило семейство.

"Пока старшие братья постепенно привыкают к учебным графикам, наш маленький тусовщик всегда с нами 🕺🏻😁🥳", - подписал фото Решетник.

Пользователи кинулись обсуждать внешний вид троицы:

"Я с таким лицом также из отпусков возвращаюсь"

"Сашуня в шоке, с Мальдив в украинскую весну 😮 думает, куда я попал, так хорошу попу на солнышке грел. Такие загорелые, красота 😍🔥"

"Ух, какие вы шоколадные. А Саше какая разница куда, мама и папа рядом, а что еще надо😉"

"Малыш ваша копия😊🙋"

"Ребенок черный! 😂😂 Загорел"

"Вот это загар!!! 🔥🔥🔥"

"Может, вы уже и девочку с отпуска привезли 😍"

"Какой же малыш смешнючий 😁"

Ранее мы рассказывали, что ведущий "Холостяка" назвал свою "абсолютную фаворитку всех сезонов". Григорий решил сделать оригинальный комплимент жене, подарившей ему троих детей.

"Вы часто спрашиваете, кто моя фаворитка - вот она, моя абсолютная фаворитка всех сезонов @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik 👫🏻", - говорится в сообщении.

На фото Решетник позировал рядом с возлюбленной, блеснувшей аппетитным декольте в распахнутой рубашке.

"Самая красивая пара в мире 😍", - подтвердили комментаторы.

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник изменился до неузнаваемости, удивив даже супругу: "На Кобзона похож"

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