Отпуск ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника с семьей подошел к концу. Шоумен показал, какими они вернулись с Мальдив
Как передает Politeka.net, 37-летний ведущий опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировал вместе с женой Кристиной и младшим из троих сыновей - пятимесячным Сашей.
Григорий держал малыша на руках. Выражение лица ребенка с удивленными большими глазками - бесценно. В глаза сразу же бросается еще одна деталь: все трое очень загорелые, даже самый младший. Мальдивской солнце, видимо, не щадило семейство.
"Пока старшие братья постепенно привыкают к учебным графикам, наш маленький тусовщик всегда с нами 🕺🏻😁🥳", - подписал фото Решетник.
Пользователи кинулись обсуждать внешний вид троицы:
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"Я с таким лицом также из отпусков возвращаюсь"
"Сашуня в шоке, с Мальдив в украинскую весну 😮 думает, куда я попал, так хорошу попу на солнышке грел. Такие загорелые, красота 😍🔥"
"Ух, какие вы шоколадные. А Саше какая разница куда, мама и папа рядом, а что еще надо😉"
"Малыш ваша копия😊🙋"
"Ребенок черный! 😂😂 Загорел"
"Вот это загар!!! 🔥🔥🔥"
"Может, вы уже и девочку с отпуска привезли 😍"
"Какой же малыш смешнючий 😁"
Ранее мы рассказывали, что ведущий "Холостяка" назвал свою "абсолютную фаворитку всех сезонов". Григорий решил сделать оригинальный комплимент жене, подарившей ему троих детей.
"Вы часто спрашиваете, кто моя фаворитка - вот она, моя абсолютная фаворитка всех сезонов @kristina_reshetnik 🤍 Mr & Mrs Reshetnik 👫🏻", - говорится в сообщении.
На фото Решетник позировал рядом с возлюбленной, блеснувшей аппетитным декольте в распахнутой рубашке.
"Самая красивая пара в мире 😍", - подтвердили комментаторы.
Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник изменился до неузнаваемости, удивив даже супругу: "На Кобзона похож"
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