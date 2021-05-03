Телеведущий Григорий Решетник показал милое фото с семейного отдыха на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, известный украинский телеведущий Григорий Решетник, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка" на телеканале СТБ, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звездный телеведущий отправился с семьей на сказочный мальдивский отдых, откуда теперь часто выкладывает в своем аккаунте яркие фото. Так, в этот раз красавчик поделился веселым видео своего танца с женой, в конце которого он рухнул в бассейн, но при этом продолжил танцевать.

На видео Григорий и его жена запечатлены на веранде у бассейна на фоне потрясающего пейзажа. Сначала в кадре появляется супруга телеведущего, которая пританцовывает в просторном синем комбинезоне, а ее волосы растрепаны ветерком. Дальше также пританцовывая в кадре появляется и сам Решетник, на нем яркие шорты и светлая рубашка. Телеведущий плавно приближается к супруге, и они начинают танцевать уже вместе. И в какой-то момент он просто падает в бассейн, но продолжает танцевать, а выглядит все это очень комично.

В подписи к публикации Григорий написал: "Мы не могли отказаться от этой традиции – наш четвертый танец на Мальдивах. Надеюсь, вы ждали его". Пользователи тут же принялись обсуждать видео парочки, засыпая их комплиментами в комментариях. "Очень круто", "Красивые", "Класс, мы ждали", "Красавцы", "Пора на Танці з зірками", "Ну можете же, когда хотите", "Так приятно смотреть", "Обожаю вашу пару", "Чувствую за четвёртым скоро пойдете", - пишут в комментариях к видео.

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