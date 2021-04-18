Известный украинский шоумен и телеведущий реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник восхитил снимком на фоне кровати
Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм знаменитости.
Как известно, Григорий Решетник, стал довольно популярным в Украине после выхода шоу-проектов "Холостяк" и "Холостячка" на телеканале СТБ. Несмотря на востребованность и занятость ведущий успевает находить время на соцсети. Так в своем Инстаграм-аккаунте он часто делится яркими публикациями и интригует поклонников.
Недавно звездный телеведущий показал в своем микроблоге новое фото, на котором он позирует перед зеркалом на фоне огромной белоснежной кровати.
Решетник одет по-праздничному, - в черный пиджак, штаны, белую рубашку и бабочку.
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Одной рукой телеведущий «Холостяка» застегивает пуговицы, а другой снимает себя на телефон.
Нужно сказать, что снимок сделан в роскошном номере львовского отеля.
«Праздничное завершение недели во Львове! Отправляюсь дарить праздник 😍», - сообщил фанатам Григорий.
Поклонники восхитились увиденным, они отметили, что решетник создан для того, чтобы дарить праздник.
«Гриша, вы просто созданы для того, чтобы дарить праздник !!! Вы уже и есть праздник !! 😊»,
"Вауу",
"Как всегда супер", - высказались в сети.
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