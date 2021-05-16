Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, Кристина, поделилась приятными моментами из жизни
В Instagram 31-летней девушки появились снимки, на которых она запечатлена на прогулке со своими тремя детьми. Причем Григорий и Кристина Решетник воспитывают троих сыновей: Диму, Ваню и Сашу. Самый младший родился в ноябре прошлого года, ему всего 5 месяцев.
«Многодетная мама на выгуле», - шутливо подписала снимки Кристина.
Счастливое семейство позировали в парке на фоне множества тюльпанов. Многодетная мама для прогулки выбрала розовые шорты, белую футболку и клетчатый жакет. Свой образ она дополнила удобной обувью – кедами и солнцезащитными очками.
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Старшие мальчики катались на самокатах, а самый маленький спал в колясочке.
Фотографировал семейство, по всей видимости, папа. Так как его не было заметно ни на одном из кадров.
Снимки, как всегда вызвали восторг у публики, ведь крепкая и дружная семья – это то, что больше всего любят зрители «Холостяка».
"А где папу потеряли???",
"Крутые",
"Классные", - пишут в сети.
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