Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, Кристина, поделилась приятными моментами из жизни

В Instagram 31-летней девушки появились снимки, на которых она запечатлена на прогулке со своими тремя детьми. Причем Григорий и Кристина Решетник воспитывают троих сыновей: Диму, Ваню и Сашу. Самый младший родился в ноябре прошлого года, ему всего 5 месяцев.

«Многодетная мама на выгуле», - шутливо подписала снимки Кристина.

Счастливое семейство позировали в парке на фоне множества тюльпанов. Многодетная мама для прогулки выбрала розовые шорты, белую футболку и клетчатый жакет. Свой образ она дополнила удобной обувью – кедами и солнцезащитными очками.

Старшие мальчики катались на самокатах, а самый маленький спал в колясочке.

Фотографировал семейство, по всей видимости, папа. Так как его не было заметно ни на одном из кадров.

Снимки, как всегда вызвали восторг у публики, ведь крепкая и дружная семья – это то, что больше всего любят зрители «Холостяка».

"А где папу потеряли???",

"Крутые",

"Классные", - пишут в сети.

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