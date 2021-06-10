Известный украинский шоумен, ведущий популярных проектов «Холостяк» и «Холостячка» Григорий Решетник появился в кадре со своей любимой
Григорий Решетник состоит в браке с Кристиной же больше 10 лет, сообщает Politeka.net. Пара нередко делится семейными кадрами.
Часто супруги хвастаются своими тремя сыновьями Иваном, Дмитрием и Александром. А в этот раз Кристина решила опубликовать фото только с супругом.
Пара позировала на улице в белых халатах. Григорий прильнул к жене, а та погладила его по щеке и улыбнулась, глядя в камеру сквозь очки.
"И пусть весь мир подождет ☀️❤️", - написала жена телеведущего.
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Зарядка для телефона уничтожила квартиру в Одессе: последствия пожара показали на видео
Дочь Лорак растет копией ее бывшего мужа Мурата, как она выглядит сейчас: "Все таки быстро летит время"
Отвергнутый Мишиной Тригубенко объявился в компании экс-жены Узелкова: "Смотрите..."
В Одессе молодой рабочий сорвался с высоты 8-го этажа, кадры ЧП: медики спасают ему жизнь
За два часа публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев.
"Очень🔥🔥", "100%", "Какие Вы красивые и счастливые. Любви Вам", "Красивенькие", "Зачем быть такими милыми?)) 😍😍😍😍❤️", "Да! Пусть весь мир подождёт! А фото самое милое! Счастья вам!", "Красивая пара", "Красивая, счастливая семья 😍😍😍", "Особенно когда вышло сонечко)", - написали пользователи сети.
Отметим, Григорий и Кристина Решетник познакомились на работе. Об этом телеведущий рассказал сам. По словам Решетника, у его будущей жены было ночное дежурство на канале, а он пригласил ее на встречу. Оба пообщались в ночном ресторане, а под утро он отвез ее на работу.
Хватило всего несколько часов, чтобы он разглядел в Кристине все черты характера. В итоге ведущий понял, что хочет видеться с ней чаще и с тех пор они вместе.
Напомним, Ведущий "Холостяка" Решетник заинтриговал свадебным снимком: "Красавчик".
Как сообщала Politeka, Жена ведущего "Холостяка" Решетника не сдержала эмоций, узнав секрет Заливако и Богдан: "Наконец-то все...".
Также Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, как выглядит без фильтров, вызвав зависть: "Какая девочка...".