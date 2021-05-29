Известный украинский ведущий шоу "Холостяк" и "Холостячка", Григорий Решетник, предстал в шикарном костюме на свадьбе

Уже более 10 лет Григорий состоит в браке с Кристиной, сообщает Politeka.net. Супруги воспитывают троих детей - Ивана и Дмитрия, и младшего, который появился на свет в 2020-ом, Александра.

Счастливые родители часто показывают, как проводят время вместе с сыновьями. В этот раз Григорий опубликовал фото, сделанное на чьей-то свадьбе. Григорий позирует на солнечном снимке на фоне шикарных свадебных декораций - цветов и перьев. Григорий в темном костюме и белой рубашке с бабочкой.

"Wedding Day 🧡", - написал Решетник.

Интересно, что телеведущий заинтриговал, не упоминув, чья свадьба после громкого пост-шоу "Холостяк".

Всего за несколько минут публикация собрала сотни лайков и немного комментариев.

"Купідон ❤️", - прокомментировала супруга Кристина.

"Красавчик😍", "Гриша ты самый лучший", "Класснючий такой!!", " То є файно😍😍😍 ", " Суппер.🔥🔥🔥❤️❤️ ", - написали пользователи сети.

Отметим, в одном из интервью Кристина рассказала, что Григорий активно помогает ей с детьми. По словам девушки, муж и подгузник поменяет, и спать уложит, и погуляет.

Напомним, жена ведущего реалити-шоу "Холостяк" Григория Решетника показала, как справляется с тремя сыновьями.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника показала подросшего сына, одевшись как он.

Также Politeka писала, ведущий реалити-шоу "Холостяк" Григорий Решетник с женой Кристиной показали реалии жизни с тремя детьми, выкроив момент для романтики.