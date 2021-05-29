Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина поздравила победительницу проекта
Как передает Politeka.net, соответственный снимок она опубликовала на своей страничке в Instagram.
Уже стало известно, что по окончании шоу Михаил Заливако и Анна Богдан прилетели в Киев и начали жить вместе.
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Пара поделилась, что избегать появления на людях до выхода пост-шоу им было сложно, но Михаил и Аня умудрялись нарушать эти правила. Пара успела даже побывать на отдыхе в Турцию.
"Ураааа. Анюта, поздравляю тебя и вас. Все наконец встало на свои места. Любви крепкой вам. Обнимаем!", - написала в подписи к теплым снимкам с победительницей "Холостяка"
Не все подписчики Кристины поверили в искренность чувств Ани к Михаилу.
"Ура - это когда по-настоящему, а не когда наигранно", "Миша всю программу сидел какой-то грустный", "Прекрасная пара", - писали в комментариях под постом.
Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".
А еще Politeka писала, что избранница "Холостяка" Анна Богдан заткнула рот ненавистникам: "Запомните..."
Также Politeka сообщала, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с "Холостяком" после шоу: "Нас с Мишей свело...".