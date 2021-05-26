Победительница "Холостяка-11", героем которого был бизнесмен Михаил Заливако, Анна Богдан, не выдержала нападок хейтеров

Победу бывшей жены экс-главы Офиса президента Андрея Богдана на проекте пользователи сети восприняли неоднозначно, пишет Politeka.net. Некоторые стали поздравлять пару, а другие же - критиковать.

Много критики стало поступать в сторону Анны. Девушка иногда отвечает своим ненавистникам. В частности она "заткнула рот" одной из пользовательниц сети. В своем сторис Анна разместила фото, где одна из фанаток шоу неприятно высказалась о ее внешности.

"Уважаю мнение каждого человека, но только не тогда, когда критика касается внешности, данной нам с рождения", - написала Анна.

Победительница "Холостяка" отметила, что обидный комментарий ей написала девушка с ребенком, и выразила надежду - ее ребенку привьют хорошие манеры.

"Запомните, одному человеку может быть все равно на такие слова, а другому - это навяжет кучу комплексов", - написала Богдан.

Отметим, в своем недавнем посте участница предложила угадать, остались ли вместе ли она и Заливако после шоу:

"Так сложилось, что большинство пар которые встретились на проекте, в реальной, порой рутинной жизни - расходились. И это нормально) Ведь каждый день мы познаем человека в разных жизненных ситуациях... Уверена, что каждому из вас это знакомо.

⠀

Как думаете, к какому числу пар мы с Мишей относимся?".

Напомним, что победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает...".

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Заливако, выбрав Анну Богдан, поделился печальными откровениями: "Убивает страсть и...".

Также Politeka сообщала, что избранница Заливако Анна Богдан заинтриговала, осталась ли она с "Холостяком" после шоу: "Нас с Мишей свело...".