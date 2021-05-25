Главный герой шоу "Холостяк 11" рассказал о своих чувствах и переживаниях после скандального финала

Всего несколько дней прошло после неожиданного финала «Холостяка», поскольку мужчина нарушил все правила и вернул на проект Юлию «Зайку», многие рассчитывали, что именно девушка станет победительницей. Тем не менее, Михаил выбрал Анну Богдан, озадачив решением, ведь тогда возврат Юлии не имел смысла.

В очередной раз Михаил решил оправдать свой выбор и объясниться перед разозленной аудиторией.

«Недавно услышал фразу: «мужчина всегда прав или он не ваш мужчина». Сначала она показалась слишком категоричной. Но затем поразмыслив, понял, что когда женщина по сути не готова доверять решениям мужчины, то ей не стоит тратить на него своё время. Постоянное желание перевоспитывать и указывать что ему делать - убивает страсть и уважение», - высказался Холостяк.

Пользователи сети вновь обрушились на Михаила своими комментариями:

«Пошли вбросы перед пост-шоу 🤡 Пока что все по плану СТБ; Странно что ты этого не заметил в характере Ани. Ведь она 💯 подходит под это описание; Миша , ты на словах все очень красиво и точно говоришь , но на деле показываешь совсем другое; Становится понятно; Анюта захотела под каблук тебя загнать; Аня гуляет с девочкам ,с которыми ты строил отношения )А где ты в этот момент ?) Что и требовалось доказать... Это про отношения с Аней».

Напомним, бывшая жена главы Офиса президента Андрея Богдана Анна стала избранницей нового "Холостяка" Михаила Заливако на реалити-шоу. Однако, зрители до сих пор ломают головы, осталась ли пара вместе после съемок проекта.

В своем Instagram Анна Богдан недавно опубликовала милое фото с Михаилом и рассказала о своем участии в шоу.

"Абсолютно не важно то, что говорят другие... Главное – что мы знаем правду. Нас с Мишей свело стечение обстоятельств. Благодаря настойчивости своей сестры, я заполнила анкету на проект. Благодаря нашему общению в скайпе – он понял, что что-то во мне его цепляет. Благодаря тому, что я не боюсь высказывать своё мнение и показывать настоящие эмоции – он увидел меня настоящую", - пишет участница реалити шоу.

Напомним, Заливако случайно "проговорился", остался ли он после "Холостяка" с Анной Богдан: "Жаль вас...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Заливако после критики украинцев решил признаться: "Выбирал же по факту не я...".

Также Politeka писала, Юлия Зайка из "Холостяка" в свадебном платье поразила кадрами у моря: "Кольцо на безымянном пальце".